Стало известно, какой фильм получил главную награду - "Золотого льва".

В Италии с 28 августа по 7 сентября прошел старейший кинофестиваль в мире. Судьи 81-го Международного Венецианского кинофестиваля объявили фильмы-победители 2024 года, а также назвали обладателя главного приза - "Золотого льва".

Как сообщили на сайте Венецианского кинофестиваля, в этом году желанную статуэтку получил фильм испанского режиссера Педра Альмодовара "Комната по соседству". В ленте снялись лауреаты на премию "Оскар" Джулианна Мур и Тильда Суинтон. После показа картины на кинособытии присутствующие более 18 минут стоя аплодировали режиссеру и актерам.

"Серебряными львами" в номинациях "гран-при жюри" и "лучшая режиссура" были награждены фильмы Мауры Дельперо "Вермильо" и Брэди Корбета "Бруталист".

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К сожалению, ни один из украинских фильмов, представленных на фестивале, не получил наград. Как известно, в этом году на премию подавали свои работы режиссеры Ольга Журба "Песни медленно горящей земли" и Жанна Озирна "Медовый месяц". В обеих картинах рассказывается о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Победители Венецианского кинофестиваля:

Специальный приз жюри: "Апрель" Деа Кулумбегашвили.

Лучшая мужская роль: "Тихий сын" Венсан Линдон.

Лучшая женская роль: "Крошка" Николь Кидман.

Лучший сценарий: "Я все еще здесь" Мурило Гаузер и Эйтор Лорега.

Премия Марчелло Мастроянни за лучшего молодого актера или актрису: Пол Кирхер "И их дети после них".

Напомним, ранее мы писали о 4 фильмах, которые смогут представить Украину на кинопремии "Оскар" в 2025 году. Они будут соревноваться в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

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