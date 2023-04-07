Также стало известно, что премьера сериала состоится в августе 2023 года на Disney+.

Сегодня наконец-то был представлен первый трейлер сериала "Асока" (Ahsoka) из вселенной "Звездных Войн" (Star Wars), события которого происходят после второго сезона сериала "Мандалорец", с которым они образуют целостную сюжетную линию.

В центре сюжета сериала окажется бывший рыцарь-джедай Асока Тано, которая уже появилась в "Мандалорце" (2020) и его спин-оффе "Книга Бобы Фетта" (2021). Ее роль снова исполняет Розарио Доусон ("Город грехов", "Транс", "Сорвиголова").

Также одну из главных ролей в сериале исполняет Хайден Кристенсен – он вернется к роли Энакина Скайуокера / Дарта Вейдера, повторив свою роль из фильмов "Звездные войны: Эпизод II – Атака клонов" (2002) и "Звездные войны: Эпизод III – Месть ситхов" (2005), а также сериала "Оби-Ван Кеноби" (2022). Когда-то он был наставником Асоки, пока не перешел на темную сторону и не стал лордом ситхов.

Кроме того, в сериале сыграли Наташа Лю Бордиццо (сериал "Сообщество", фильм "Дневная смена"), воплотившая образ юной мандалорки-бунтарки Сабин Рен, а еще Иванна Сахно ("Тихоокеанский рубеж: Восстание"), Мэри Элизабет Уинстед ("Хищные птицы", сериал" Фарго"), Дэвид Теннант ("Доктор Кто", "Джессика Джонс"), Рэй Стивенсон ("Тор", "Викинги") и другие.

Авторами сериала являются Джон Фавро и Дэйв Филони, которые также создали два предыдущих сериала.

Также стало известно, что премьера сериала состоится в августе 2023 года на Disney+.

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