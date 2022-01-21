Уже совсем скоро на телеканале 1+1 выйдет новый комедийный сериал "Дом Бобринских" от Студии "Квартал 95".

Победитель "Танцев со звездами" и актер украиноязычного сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай сыграет в сериале графа, который оказывается в своем же особняке, но в будущем, через 150 лет. Во время съемок актер научился ездить верхом, но несколько раз попадал в ситуации, которые заставляли его преодолевать свои страхи.

"Перед съемками я проходил обучение по верховой езде и понял, что у меня есть страх перед лошадями. Это же живое существо, и что ему взбредет в голову, то и будет. Наверняка злую шутку сыграла со мной ситуация на одном из занятий, когда конь испугался громкого звука и встал на свечу, то есть на задние копыта. Я удержался, не упал, но у меня все перевернулось. Потом был такой же случай, когда конь подбросил уже задние копыта кверху. И я снова удержался и не упал, но у меня появился внутренний страх, что я не знаю, как животное себя поведет. Тем не менее, я продолжал ходить на занятия по мере возможности, и когда были съемки, я собирал всю волю в кулак и седлал коня", - вспоминает Артур.

Несмотря на страх, актер во время съемок неожиданно для самого себя поехал галопом и получил наслаждение от езды верхом.

Читайте такжеСамые ожидаемые сериалы 2022 года: что обязательно стоит посмотреть"Помню, что снимали эпизоды в конюшне, и я первый раз поскакал галопом, почувствовав вот эту силу животного под собой, когда она прям мчится и слышно, как она дышит. Это было одновременно страшно и адреналин ушел. В сериале точно есть момент, где я еду на лошади и кричу – это я кричу просто от удовольствия (смеется). Потому что я не ожидал такого поворота событий. Я дал себе слово, что при первой же возможности я пройду полный курс обучения и буду с лошадьми увереннее себя чувствовать", - говорит актер.

Напомним, сериал расскажет о жизни семьи, которая изменилась в один миг, когда во время проведения спиритического сеанса Александр Бобринский случайно переносит с позапрошлого возраста своего прапрапрадеда графа Андрея Бобринского прямо с его свадьбы.

Главные роли в сериале сыграют Артур Логай, Владимир Глотов, Ольга Атанасова, Виталий Салий, Ли Берлинская, Станислав Боклан, Алексей Вертинский, Вероника Лукьяненко и другие.

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