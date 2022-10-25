Актриса исполнит главную роль в фильме-номинанте на "Оскар".

Голливудская актриса Анджелина Джоли, поддержавшая в войне Украину, сыграет в новом фильме режиссера Пабло Ларраина. Так, она воплотит образ оперной певицы Марии Каллас.

Об этом сообщает Vogue.

Как сообщает издание, действие картины происходит в Париже в 1970 году. Фильм "Мария" расскажет о жизни оперной певицы Марии Каллас, которая была настолько талантливой и прекрасной, что среди ее поклонников были самые влиятельные люди.

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И если в карьере она добилась невероятных успехов, исполнив главную партию в опере "Валькирия", то в личной жизни у нее было все не так радужно. Самой большой ее любовью был магнат Аристотель Онассис. Казалось бы, ей очень повезло и она счастлива, но нет... Он бросил ее ради Джеки Кеннеди.

Режиссер фильма "Мария" отметил, что кино и опера - это две его страсти, а снять в главной роли Анджелину Джоли - подарок. Сама актриса говорит о том, что приложит максимум усилий, чтобы картина получилась реалистичной. Более того, этот фильм является номинантом на "Оскар".

"Я отдам все, что смогу, чтобы справиться с вызовом. Пабло Ларраин – режиссер, которым я давно восхищалась", – добавила Джоли.

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