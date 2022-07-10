Голливудская звезда провела время со своей дочерью Шайло.

Голливудскую актрису и посла доброй воли ООН Анджелину Джоли заметили в Риме. Вместе со своей 16-летней дочерью Шайло она посетила концерт всемирно известной рок-группы Maneskin, которая победила на Евровидении-2021.

Снимки Джоли и ее наследницы были опубликованы в Instagram. Во время концерта актриса аплодировала, подтанцовывала и даже подпевала, что говорит о том, что творчество итальянских музыкантов оскароносной звезде явно по душе.

Отметим, на этом же концерте в Риме Maneskin прямо со сцены послали Путина. Это стало очередным доказательством того, что Украину поддерживает весь мир.

Так, прямо во время выступления солист Дамиано Давид произнес: "Fuck putin! Fuck war! Идите все, кто против того, что я сейчас озвучил".

Напомним, весной этого года Джоли прибыла в Украину. Сначала ее заметили в одном из кафе Львова. Она пообщалась с беженцами, побывала на железнодорожном вокзале, куда прибывают эвакуационные поезда. Звезде даже пришлось спуститься в бомбоубежище из-за объявления воздушной тревоги и риска ракетного удара.

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