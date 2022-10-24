Эти фильмы вы посмотрите буквально на одном дыхании.

Британская актриса Эмилия Кларк обрела популярность после выхода фильма "Терминатор: Генезис", где она сыграла Сару - мать лидера Сопротивления Джона Коннора, и сериала "Игра престолов", где она исполнила роль Дейенерис.

Но это далеко не единственные роли, которые принесли ей ошеломляющий успех. Кларк также часто появлялась в мелодрамах и комедиях, которые вы посмотрите на одном дыхании.

"До встречи с тобой"

Главная героиня Лу Кларк работает в кафе, встречается с Патриком и очень любит ходить пешком. Но однажды на нее сваливается ряд проблем - она теряет работу и понимает, что не любит своего бойфренда. Теперь ей придется бросить все силы, чтобы справиться со свалившимися на нее проблемами, а кто ей в этом поможет - смотрите.

"Вне подозрений"

В этом фильме Эмилия Кларк сыграла красавицу, которая долгое время находилась в среде социальных отбросов. Однажды ей встречается новоиспеченный агент ФБР и делает ее своим доносчиком. Для главной героини это единственная надежда на спасение и нормальную жизнь.

"Дом Хемингуэй"

Главный герой - виртуозный взломщик сейфов, отличающийся весёлым нравом и цинизмом, но при этом представляющий реальную угрозу. Проведя 12 лет в тюрьме и выйдя на свободу, он намерен востребовать должок, который причитается ему за то, что он держал язык за зубами.

"Голос из камня"

Действие картины разворачивается в 50-е годы прошлого века в таинственном замке в Тоскане. Туда приезжает Верена, молодая няня, обладающая редким даром возвращать к нормальной жизни психологически травмированных детей. И она становится последней надеждой 40-летнего вдовца Клауса, чей сын Джейкоб в течение нескольких месяцев, после смерти матери, не произнес ни слова. Начав работать с мальчиком, няня осознает, что призрак его умершей матери начинает играть с ней в кошки-мышки. А масла в огонь подливает то, что между Вереной и хозяином завязался роман.

"Рождество на двоих"

Главная героиня Кейт накануне Рождества застукала своего жениха с любовницей и выгнала его из дома. Кажется, в этот момент она разочаровалась во всем и уже не надеялась, что когда-то встретит настоящую любовь. Но на работе ее замечает милый парень Том. Мужчина влюбляется в Кейт и предлагает сходить на свидание в Рождественскую ночь. Хоть героиня принимает предложение симпатичного избранника, но не торопится влюбляться в него, ведь она так часто обжигалась. Удастся ли им построить отношения - смотрите.

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