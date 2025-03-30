Лента "2000 метров до Андреевки" получила приз в Дании.

Новый украинский документальный фильм знаменитого режиссера Мстислава Чернова, известного по оскароносной картине "20 дней в Мариуполе", "2000 метров до Андреевки" получил награду на Международном фестивале документального кино CPH:DOX в Дании. Лента стала лучшей в номинации F:ACT AWARD.

Об этом стало известно с сайта кинофестиваля. Ежегодно это кинособытие выбирает лучшие картины, которые сочетают в себе документалистику и журналистские расследования. Кроме победной статуэтки кинозвезде также вручили денежный приз в размере 5 тысяч евро.

"Мы присуждаем награду F: ACT фильму "2000 метров до Андреевки" не только потому, что это конфликт на нашем пороге, а потому, что это шедевр кино: захватывающее, многослойное изображение войны, которое можно сравнить с "Все тихо на западном фронте". Но это не Первая мировая война, это сегодня. Бессмысленность войны, а также ее тревожная поэзия - все здесь видно на полную. Художник среди кровопролития возвращает реальность домой и снимает антивоенный фильм, который заставляет нас задуматься над достоинством каждой потерянной человеческой жизни", - высказались об украинском фильме организаторы кинофестиваля.

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Что известно о фильме "2000 метров до Андреевки"

По сюжету украинские военные должны выполнить одно из заданий на фронте: преодолеть укрепленный километр леса, чтобы освободить стратегически важное село от российских оккупантов. Чернов отправляется на задание вместе с защитниками. Чем дальше воины и журналист продвигаются по территории разрушенной Украины, тем больше они осознают последствия войны и им кажется, что она никогда не закончится.

Съемки документалки начались в 2023-м, а в целом работа над картиной длилась полтора года. Кроме Чернова, участие в съемках также принимали фотограф Александр Бабенко и продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат. Музыкальным сопровождением занимался двукратный лауреат премии "Грэмми", композитор Сэм Слейтер ("Чернобыль", "Джокер").

Отметим, что Чернов получил мировую славу благодаря ленте "20 дней в Мариуполе", в которой показал зверства россиян и последствия войны в первые дни вторжения оккупантов в город. Фильм получил "Оскар", BAFTA и премию Гильдии режиссеров.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине покажут номинированный на "Оскар-2025" фильм "Семя священного инжира". Лента на престижной кинопремии попала в категорию "Лучший международный фильм" от Германии. Показ картины начнется в конце апреля.

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