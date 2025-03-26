Стало известно, когда лента появится в украинском прокате.

Основанную на реальных событиях драматическую картину "Семя священного инжира", которая была номинирована на "Оскар-2025", покажут в украинском прокате. Лента на престижной кинопремии попала в категорию "Лучший международный фильм" от Германии.

О чем фильм "Семя священного инжира"

В центре сюжета ленты - Иман, следственный судья Революционного суда в Тегеране, который борется с недоверием и паранойей, когда усиливаются общенациональные политические протесты. Вдруг у него исчезает пистолет, и он подозревает в этом свою семью - жену Наджмех и дочерей, Резван и Саны.

Он вводит дома радикальные меры, которые приводят к росту напряжения в семье и женскому бунту. Шаг за шагом социальные нормы и правила семейной жизни приостанавливаются.

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Как снимали картину

Лента режиссера Мохаммада Расулофа подпольно снята в Иране. В разгар съемок создателя приговорили к восьми годам лишения свободы, избиению плетьми и штрафу с конфискацией имущества. Воспользовавшись апелляционным процессом, Расулоф завершил съемки, и, избавившись от электрических устройств, пешком бежал из страны через горы.

Фильм снимали без профессионального оборудования с маленькой съемочной группой фактически со студенческим бюджетом, чтобы избежать разоблачения со стороны властных структур.

Что известно о режиссере и когда ждать премьеру

Мохаммад Расулоф является одним из самых известных в мире режиссеров. Его картина "Прощай" получила награду на Каннском кинофестивале, а в 2020 году режиссер был награжден "Золотым медведем" Берлинского кинофестиваля за фильм "Зла не существует". В прошлом году иранец получил специальный приз жюри за его десятый фильм "Семя священного инжира".

Главные роли в картине сыграли Сохейла Голестани, Мисса Зарех, Махса Ростами, Сетарех Малех, Ниуша Акши. Премьера ленты в Украине состоится уже 24 апреля 2025 года. Показы фильма запланированы в Киеве, Львове, Одессе, Ровно, Николаеве, Полтаве, Хмельницком, Черновцах, Черкассах и Харькове.

В прошлом году "Семя священного инжира" был впервые показан в Украине на Киевском международном кинофестивале "Молодость" во внеконкурсной программе "Фестиваль фестивалей". Триллер отметили также специальным призом жюри в Каннах, призом от зрителей за "Лучший европейский фильм" на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, наградой от зрителей за "Лучший международный игровой фильм" на кинофестивале в Сиднее.

Напомним, ранее вышел трейлер напряженной драмы "Мелочи жизни". Главную роль в картине сыграл лауреат премии "Оскар-2024" Киллиан Мерфи. В украинский прокат лента от режиссера "Острых козырьков" выйдет 3 апреля 2025 года.

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