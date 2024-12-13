В сети появилось также первое фото из киноленты.

Известный украинский режиссер Мстислав Чернов, который в этом году получил кинопремию "Оскар" за фильм "20 дней в Мариуполе", готовит новую киноленту.

Стало известно, что она будет называться "2000 метров до Андреевки" и ее планируют показать на фестивале в США "Сандэнс". Фильм будет представлен в номинации "World Cinema Documentary Competition".

В нем будет изображена история освобождения села Андреевка под Бахмутом. Мстислав Чернов и фотограф Associated Press Александр Бабенко акцентировали внимание в киноленте на украинских солдатах и их жизни в окопах.

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"Во время, когда решается судьба и будущее Украины, для меня важно показать перспективу солдат. Тех, кто отдал свою жизнь, и тех, кто продолжает бороться. Фильм создан для того, чтобы поместить зрителя прямо на поле боя, рядом с военными, чтобы увидеть и почувствовать их опыт и то, как это - быть там", - отметил Чернов.

Мужчина рассказал, что съемки фильма стартовали в сентябре 2023 года, а вся работа длилась почти 1,5 года. Кроме Мстислава, над "2000 метров до Андреевки" работали продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат. Музыкальным продюсером стал Сэм Слейтер, который является двукратным лауреатом премии "Грэмми" и писал музыку к известным фильмам, в частности, "Джокер" и "Чернобыль".

Кстати, на официальном сайте кинофестиваля "Sundance Film Festival 2025" появился первый кадр из будущего фильма. А в описании к кино написано так:

"После "20 дней в Мариуполе" украинский режиссер и журналист Мстислав Чернов возвращается с потрясающим изображением жизни в окопах и битвы за маленькое место, отчаянной борьбы против России за освобождение украинской нации. Чернов создал удивительный фильм об ужасной красоте освобождения своего дома, одновременно непоколебимо глядя на ужас самой войны".

К слову, Мстислав Чернов стал известным благодаря документальному фильму "20 дней в Мариуполе". Он снял российскую осаду украинского города в начале полномасштабной войны. Кинолента получила множество престижных премий, в частности BAFTA, премию Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике" и "Оскар".

Напомним, ранее стали известны номинанты на премию "Золотой глобус-2025".

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