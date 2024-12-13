Известный украинский режиссер Мстислав Чернов, который в этом году получил кинопремию "Оскар" за фильм "20 дней в Мариуполе", готовит новую киноленту.

Стало известно, что она будет называться "2000 метров до Андреевки" и ее планируют показать на фестивале в США "Сандэнс". Фильм будет представлен в номинации "World Cinema Documentary Competition".

В нем будет изображена история освобождения села Андреевка под Бахмутом. Мстислав Чернов и фотограф Associated Press Александр Бабенко акцентировали внимание в киноленте на украинских солдатах и их жизни в окопах.

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"Во время, когда решается судьба и будущее Украины, для меня важно показать перспективу солдат. Тех, кто отдал свою жизнь, и тех, кто продолжает бороться. Фильм создан для того, чтобы поместить зрителя прямо на поле боя, рядом с военными, чтобы увидеть и почувствовать их опыт и то, как это - быть там", - отметил Чернов.

Мужчина рассказал, что съемки фильма стартовали в сентябре 2023 года, а вся работа длилась почти 1,5 года. Кроме Мстислава, над "2000 метров до Андреевки" работали продюсеры Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат. Музыкальным продюсером стал Сэм Слейтер, который является двукратным лауреатом премии "Грэмми" и писал музыку к известным фильмам, в частности, "Джокер" и "Чернобыль".

Кстати, на официальном сайте кинофестиваля "Sundance Film Festival 2025" появился первый кадр из будущего фильма. А в описании к кино написано так:

"После "20 дней в Мариуполе" украинский режиссер и журналист Мстислав Чернов возвращается с потрясающим изображением жизни в окопах и битвы за маленькое место, отчаянной борьбы против России за освобождение украинской нации. Чернов создал удивительный фильм об ужасной красоте освобождения своего дома, одновременно непоколебимо глядя на ужас самой войны".

Первый кадр из фильма "2000 метров до Андреевки" / скриншот сайта Sundance Film Festival 2025

К слову, Мстислав Чернов стал известным благодаря документальному фильму "20 дней в Мариуполе". Он снял российскую осаду украинского города в начале полномасштабной войны. Кинолента получила множество престижных премий, в частности BAFTA, премию Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике" и "Оскар".

Напомним, ранее стали известны номинанты на премию "Золотой глобус-2025".

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