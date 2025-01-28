Мстислав Чернов рассказал о документальном фильме "2000 метров до Андреевки".

Украинский режиссер Мстислав Чернов, который в прошлом году получил первую за всю историю Украины кинопремию "Оскар" за фильм "20 дней в Мариуполе", рассказал о своей новой киноработе.

Кинолента называется "2000 метров до Андреевки", премьера которой состоялась 23 января в США на фестивале в "Сандэнсе". Фильм представлен в номинации "Мировое документальное кино". В нем показана история освобождения села Андреевка под Бахмутом и жизнь украинских военных, которые защищают свои территории от врага.

По словам Мстислава, работа над лентой требовала новых подходов. Режиссер пытался реалистично передать все события и с первых минут просмотра увлечь зрителя.

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"Создание "2000 метров до Андреевки" - это экспериментальный подход. Мы пытаемся показать современную войну так, как никто не делал этого до или после. Конечно, есть элементы, которые являются классическими для документального кино, но я также хотел, чтобы история была настолько захватывающей, настолько реальной, настолько экспериментальной для зрителей, чтобы они забыли, что смотрят документальный фильм. А когда они дойдут до конца, когда поймут, что все, что они только видели, было реальным, это ударит по ним еще сильнее", - отметил Мстислав в интервью для издания АР.

Чернов также отметил, что об истории с Авдеевкой должен знать каждый. И хотя об этом писали многие СМИ, формат кино, по словам украинца, запечатлеет ее надолго.

"Форма кино гораздо долговечнее, чем новости. Какой бы важной ни была журналистика, к сожалению, в мире происходит так много событий, так много важных историй, что нужны чрезвычайные усилия, чтобы удержать чье-то внимание на событии, особенно, если оно важно для вас лично. И история Андреевки и солдат, которые пытаются туда добраться, лично для меня очень важна".

К слову, Мстислав Чернов получил признание благодаря документальному фильму "20 дней в Мариуполе". Он показал реальные кадры российской осады украинского города в начале полномасштабной войны в 2022 году. Кинолента получила множество престижных премий. Среди них: BAFTA, премию Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике" и "Оскар".

Напомним, ранее актриса Анджелина Джоли не попала в этом году в номинанты на "Оскар".

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