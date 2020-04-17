В сети появился первый трейлер приквела "Мадагаскара" (видео)

Дата выхода пока не уточняется, но в официальном Твиттере Peacock указано, что это случится уже скоро.

Сервис Peacock выпустил первый тизер-трейлер мультсериала «Мадагаскар: Маленькие дикари». В нём покажут, как четвёрка главных героев оригинальных мультиков проводила детство в зоопарке.

Читайте такжеГруппа MBAND, которую продюсировал Меладзе, распалась

Сериал будет выходить на Peacock — стриминговом сервисе от американского телеканала NBC, который стал доступен пользователям TV-приставок Xfinity с 15 апреля, а для всех остальных заработает лишь 15 июля. Помимо «Мадагаскара» сервис запустит ещё несколько оригинальных фильмов и сериалов — включая «Ясновидец-2» и «Дивный новый мир» по роману Олдоса Хаксли.

Дата выхода этих проектов пока не уточняется, но в официальном Твиттере Peacock указано, что это случится уже скоро.