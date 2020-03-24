Эль Фаннинг и Николас Холт появились в тизере сериала "Великая" о Екатерине II

В центре сюжета ленты оказывается юная Екатерина II в исполнении Эль Фаннинг.

Hulu презентовал новый тизер сериала с элементами юмора "Великая" Тони МакНамары.

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Как говорится в ролике, шоу "основано на исторических фактах (ну, типа того)".

В центре сюжета ленты оказывается юная Екатерина II в исполнении Эль Фаннинг. Будущая императрица выходит замуж за нынешнего правителя Петра III, которого сыграл Николас Холт.

Премьера сериала "Великая" запланирована на 15 мая.