Эль Фаннинг и Николас Холт появились в тизере сериала "Великая" о Екатерине II
10:50, 24 марта 2020Кино и музыка
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В центре сюжета ленты оказывается юная Екатерина II в исполнении Эль Фаннинг.
Премьера сериала "Великая" намечена на 15 мая \ скриншот с видео
Hulu презентовал новый тизер сериала с элементами юмора "Великая" Тони МакНамары.
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Как говорится в ролике, шоу "основано на исторических фактах (ну, типа того)".
В центре сюжета ленты оказывается юная Екатерина II в исполнении Эль Фаннинг. Будущая императрица выходит замуж за нынешнего правителя Петра III, которого сыграл Николас Холт.
Премьера сериала "Великая" запланирована на 15 мая.
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