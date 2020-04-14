Появились новые кадры фильма "Чудо-женщина 1984"
11:30, 14 апреля 2020Кино и музыка
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Актриса Галь Гадот рассказала, что в первом фильме Диана была наивной и не понимала сложностей жизни, а в сиквеле все иначе.
На снимке главная героиня предстала в золотом костюме \ Empire
Обнародованы новые кадры из фильма "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот, премьеру которого перенесли из-за коронавируса на конец лета.
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На снимках, опубликованных изданием Empire, можно увидеть золотой костюм героини, а также танец Дианы со Стивом Тревором (Крис Пайн).
В беседе с изданием актриса рассказала, что в первом фильме Диана была наивной и не понимала сложностей жизни, а в сиквеле все иначе. "Диана эволюционировала. Она намного более зрелая и довольно мудрая. Тем не менее, она очень одинока. Она потеряла всех членов своей команды. И тогда происходит нечто безумное", - рассказала Гадот.
Гадот рассказала о характере своей героини \ Empire
Галь Гадот в образе Чудо-женщины появится также на обложке очередного номера Empire.
Гадот в образе Чудо-женщины появится на обложке журнала Empire \ Empire
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