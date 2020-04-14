цей матеріал доступний українською

Появились новые кадры фильма "Чудо-женщина 1984"

11:30, 14 апреля 2020
Кино и музыка
204 0
На снимке главная героиня предстала в золотом костюме \ Empire

Читайте такжеЧудо-женщина, Халк и Мандалорец спели песню против коронавируса (видео)

На снимках, опубликованных изданием Empire, можно увидеть золотой костюм героини, а также танец Дианы со Стивом Тревором (Крис Пайн).

В беседе с изданием актриса рассказала, что в первом фильме Диана была наивной и не понимала сложностей жизни, а в сиквеле все иначе. "Диана эволюционировала. Она намного более зрелая и довольно мудрая. Тем не менее, она очень одинока. Она потеряла всех членов своей команды. И тогда происходит нечто безумное", - рассказала Гадот.

Гадот рассказала о характере своей героини \ Empire

Галь Гадот в образе Чудо-женщины появится также на обложке очередного номера Empire.

Гадот в образе Чудо-женщины появится на обложке журнала Empire \ Empire
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильм