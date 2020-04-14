Появились новые кадры фильма "Чудо-женщина 1984"

Актриса Галь Гадот рассказала, что в первом фильме Диана была наивной и не понимала сложностей жизни, а в сиквеле все иначе.

Обнародованы новые кадры из фильма "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот, премьеру которого перенесли из-за коронавируса на конец лета.

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На снимках, опубликованных изданием Empire, можно увидеть золотой костюм героини, а также танец Дианы со Стивом Тревором (Крис Пайн).

В беседе с изданием актриса рассказала, что в первом фильме Диана была наивной и не понимала сложностей жизни, а в сиквеле все иначе. "Диана эволюционировала. Она намного более зрелая и довольно мудрая. Тем не менее, она очень одинока. Она потеряла всех членов своей команды. И тогда происходит нечто безумное", - рассказала Гадот.

Галь Гадот в образе Чудо-женщины появится также на обложке очередного номера Empire.