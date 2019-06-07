В сети показали первый постер сиквела "Чудо-женщины"

На ярком кадре исполнительница главной роли позирует в новом образе, демонстрируя золотую боевую униформу.

Израильская актриса Галь Гадот и режиссер Патти Дженкинс представили первый постер сиквела супергеройской ленты "Чудо-женщина", основанной на одноименном комиксе издательства DC Comics.

На ярком кадре исполнительница главной роли позирует в новом образе, демонстрируя золотую боевую униформу. В продолжении фильма новый костюм станет ключевой частью гардероба Дианы Принс.

Как сообщал УНИАН, ранее киностудия Warner Bros. Pictures анонсировала старт съемок продолжения фильма "Чудо-женщина". Планировалось, что премьера сиквела состоится 13 декабря 2019 года, однако позднее было объявлено, что фильм выйдет на экраны 5 июня 2020 года.

Свое название - "Чудо-женщина" 1984 лента получила благодаря тому, что события в ней будут разворачиваться в 1984 году. В центре сюжета окажется противостояние Дианы с новым врагом - Гепардой, роль которой исполнит Кристен Уиг.

Первая часть ленты о супергероине вышла в 2017 году и заработала в прокате более 800 млн долларов при бюджете в 150 млн. Отметим, "Чудо-женщина" стала самым кассовым игровым фильмом, снятым женщиной-режиссером.