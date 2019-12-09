цей матеріал доступний українською

В сети появился первый трейлер новой "Чудо-женщины"

14:42, 09 декабря 2019
Кино и музыка
232 0
Галь Гадот / REUTERS

Читайте также"Ножи наголо": каким получился новый детектив с Крисом Эвансом и Дэниелом Крейгом (фото)

Видео было опубликовано на официальном канале Warner Bros. Pictures в YouTube.

События «Чудо-Женщины: 1984» разворачиваются уже во второй половине XX века, где легендарной воительнице придется сражаться с телепатом-миллиардером Максвеллом Лордом, который намерен избавить мир от супергероев.  

Главные роли в картине сыграли Педро Паскаль, Крис Пайн и Кристен Уиг.

Режиссером выступила Пэтти Дженкинс, которая в 2017 году подарила фанатам первую часть.

В украинский  прокат «Чудо-Женщина: 1984» выйдет 4 июня 2020 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильмы