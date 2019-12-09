В сети появился первый трейлер новой "Чудо-женщины"
14:42, 09 декабря 2019Кино и музыка
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События «Чудо-Женщины: 1984» разворачиваются уже во второй половине XX века, где легендарной воительнице придется сражаться с телепатом-миллиардером Максвеллом Лордом.
Галь Гадот / REUTERS
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
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Видео было опубликовано на официальном канале Warner Bros. Pictures в YouTube.
События «Чудо-Женщины: 1984» разворачиваются уже во второй половине XX века, где легендарной воительнице придется сражаться с телепатом-миллиардером Максвеллом Лордом, который намерен избавить мир от супергероев.
Главные роли в картине сыграли Педро Паскаль, Крис Пайн и Кристен Уиг.
Режиссером выступила Пэтти Дженкинс, которая в 2017 году подарила фанатам первую часть.
В украинский прокат «Чудо-Женщина: 1984» выйдет 4 июня 2020 года.
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