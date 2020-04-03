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"Baby I’m Ok": KAZKA записала клип совместно со швейцарской группой Kadebostany (видео)

15:48, 03 апреля 2020
Кино и музыка
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Популярная украинская группа KAZKA презентовала клип на песню "Baby I’m Ok" / скриншот

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Видео на совместную песню, станет одной из историй, которые вошли в мини-альбом Kadebostany DRAMA.

"Сегодня мы имеем честь вместе с нашими друзьями из Швейцарии группой Kadebostany презентовать видеоработу к EP DRAMA, в которой одна из историй – наша совместная песня BABY i'm OK", - говорится в сообщении.  

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Теги: #группа KAZKA