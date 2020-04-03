"Baby I’m Ok": KAZKA записала клип совместно со швейцарской группой Kadebostany (видео)
15:48, 03 апреля 2020Кино и музыка
244 0
KAZKA презентовала клип на песню "Baby I’m Ok", записанную со швейцарской поп-группой Kadebostany.
Популярная украинская группа KAZKA презентовала клип на песню "Baby I’m Ok" / скриншот
Популярная украинская группа KAZKA презентовала клип на песню "Baby I’m Ok", записанную со швейцарской поп-группой Kadebostany.
Читайте также"Пусть снова будет ж*па": Слепаков записал матерную песню о коронавирусе (видео)
Видео на совместную песню, станет одной из историй, которые вошли в мини-альбом Kadebostany DRAMA.
"Сегодня мы имеем честь вместе с нашими друзьями из Швейцарии группой Kadebostany презентовать видеоработу к EP DRAMA, в которой одна из историй – наша совместная песня BABY i'm OK", - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter