Звезда "Мстителей" Джереми Реннер выпустил альбом
11:23, 31 марта 2020Кино и музыка
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Новый альбом состоит из семи песен.
В альбом вошло семь песен \ instagram.com/renner4real/
Звезда "Мстителей" актер Джереми Реннер представил новый альбом под названием The Medicine.
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Как написал актер в своем instagram, сейчас музыка может объединить людей. "Я всегда считал музыку одной из нескольких вещей, которые в чистом виде объединяют людей. В сегодняшнем мире сложно найти точки соприкосновения, но музыка остается для меня неизменной. Глубоко чувствовать, страстно танцевать и жить вместе - сейчас актуально как никогда", - говорится в сообщении.
Новый альбом состоит из семи композиций.
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