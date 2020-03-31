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Звезда "Мстителей" Джереми Реннер выпустил альбом

11:23, 31 марта 2020
Кино и музыка
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В альбом вошло семь песен \ instagram.com/renner4real/

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Как написал актер в своем instagram, сейчас музыка может объединить людей.  "Я всегда считал музыку одной из нескольких вещей, которые в чистом виде объединяют людей. В сегодняшнем мире сложно найти точки соприкосновения, но музыка остается для меня неизменной. Глубоко чувствовать, страстно танцевать и жить вместе - сейчас актуально как никогда", - говорится в сообщении.

Новый альбом состоит из семи композиций.

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Теги: #актер#музыкант#альбом