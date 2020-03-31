Звезда "Мстителей" Джереми Реннер выпустил альбом

Новый альбом состоит из семи песен.

Звезда "Мстителей" актер Джереми Реннер представил новый альбом под названием The Medicine.

Читайте такжеЛеди Гага отложила выход нового альбома

Как написал актер в своем instagram, сейчас музыка может объединить людей. "Я всегда считал музыку одной из нескольких вещей, которые в чистом виде объединяют людей. В сегодняшнем мире сложно найти точки соприкосновения, но музыка остается для меня неизменной. Глубоко чувствовать, страстно танцевать и жить вместе - сейчас актуально как никогда", - говорится в сообщении.

Новый альбом состоит из семи композиций.