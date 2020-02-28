Deep Purple анонсировали новый альбом и показали его обложку

Релиз пластинки намечен на 12 июня этого года года.

Британская рок-группа Deep Purple анонсировала выход нового альбома и презентовала его обложку.

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Как сообщается на странице коллектива в Facebook, пластинка будет называться Whoosh! и выйдет 12 июня этого года.

Для фанатов новый альбом будет выпущен в специальном ограниченном издании формата CD+DVD Mediabook. В него войдет полная запись выступления с Hellfest в 2017 году и часовое видеоинтервью с Эзрином и басистом Роджером Гловером.