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Deep Purple анонсировали новый альбом и показали его обложку

10:54, 28 февраля 2020
Кино и музыка
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Альбом выйдет 12 июня этого года \ facebook.com/officialdeeppurple

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Как сообщается на странице коллектива в Facebook, пластинка будет называться Whoosh! и выйдет 12 июня этого года.

Для фанатов новый альбом будет выпущен в специальном ограниченном издании формата CD+DVD Mediabook. В него войдет полная запись выступления с Hellfest в 2017 году и часовое видеоинтервью с Эзрином и басистом Роджером Гловером.

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Теги: #группа#альбом