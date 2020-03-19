Боно впервые за три года выпустил песню и посвятил ее итальянцам

Баллада записана под аккомпанемент пианино.

Лидер группы U2 Боно выпустил первую за три года песню и посвятил ее находящимся на карантине итальянцам.

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А также она для ирландцев, медиков и всех, кто находится в сложном положении из-за коронавируса.

Баллада записана под аккомпанемент пианино.

"Для итальянцев, которые вдохновили на это… Для ирландцев… Для всех, кто в сложном положении в День святого Патрика, но продолжает петь. Для докторов, медсестер, сиделок на передовой, мы поем для вас", - написал Боно в своем Instagram.

Жители ряда городов Италии, которые вынуждены сидеть дома по причине карантина из-за вспышки коронавируса, устроили необычный флешмоб. Они выходят на балконы и все вместе играют на музыкальных инструментах и поют песни. Видеозаписи появились в социальных сетях.