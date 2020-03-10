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Представлен тизер детективного сериала с Николь Кидман "Отыграть назад"

16:19, 10 марта 2020
Кино и музыка
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Проект основан на романе Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать" \ скриншот с видео

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В сериале также сыграли Хью Грант, Дональд Сазерлэнд, Эдгар Рамирес, Ноа Джуп, Лили Рэйб и другие.

Режиссером выступила Сюзанна Бир ("Ночной администратор"), а шоураннером - Дэвид И. Келли ("Большая маленькая ложь"), передает 112.ua.

Проект основан на романе Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать". Главная героиня, успешный терапевт Грэйс собирается выпустить книгу. В день публикации неожиданно пропадает ее муж. Сказочная жизнь оборачивается чередой неприятностей и пиар-скандалом.

Премьера мини-сериала на HBO запланирована на 10 мая.

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Теги: #сериал#актриса#HBO