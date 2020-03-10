Представлен тизер детективного сериала с Николь Кидман "Отыграть назад"
16:19, 10 марта 2020Кино и музыка
180 0
Премьера мини-сериала на HBO запланирована на 10 мая.
Проект основан на романе Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать" \ скриншот с видео
HBO презентовал второй тизер детективной драмы "Отыграть назад" с Николь Кидман в главной роли.
Читайте такжеПредставлен постер фильма "Секс-бомба" с обновленным названием
В сериале также сыграли Хью Грант, Дональд Сазерлэнд, Эдгар Рамирес, Ноа Джуп, Лили Рэйб и другие.
Режиссером выступила Сюзанна Бир ("Ночной администратор"), а шоураннером - Дэвид И. Келли ("Большая маленькая ложь"), передает 112.ua.
Проект основан на романе Джин Ханфф Корелиц "Ты должна была знать". Главная героиня, успешный терапевт Грэйс собирается выпустить книгу. В день публикации неожиданно пропадает ее муж. Сказочная жизнь оборачивается чередой неприятностей и пиар-скандалом.
Премьера мини-сериала на HBO запланирована на 10 мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter