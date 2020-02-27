Тейлор Свифт стала мужчиной в новом клипе (видео)

Популярную американскую поп-звезду профессионально загримировали и нарядили в мужскую одежду.

Американская певица Тейлор Свифт выпустила новый клип на песню The Man, в котором она перевоплотилась в мужчину.

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Премьера нового клипа Тейлор Свифт в Youtube состоялась 27 февраля, и за пять часов видео собрало более 2 миллионов просмотров и более 383 тысяч лайков.

В клипе показан молодой мужчина-нарцисс, который успешен на работе, любит вечеринки и отдых на яхте, но не очень удачлив в теннисе.

Но главную роль исполнила сама певица Свифт, которую профессионально загримировали и нарядили в мужскую одежду. Процесс перевоплощения показан в конце видео.

Мужской голос главного героя принадлежит Дуэйну Джонсону, а режиссером клипа выступила сама певица.

Видео: Taylor Swift

Напомним, ранее Тейлор Свифт призналась, что в течение нескольких лет борется с расстройством пищевого поведения.