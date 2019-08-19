Звезда "Форсажа" Дуэйн "Скала" Джонсон женился (фото)

Пара решила заключить брак через 13 лет отношений, в течение которых у них родилось двое детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We do. August 18th, 2019. Hawaii. Pōmaikaʻi (blessed) @laurenhashianofficial❤️ @hhgarcia41📸 Публикация от therock (@therock) 19 Авг 2019 в 3:27 PDT

Голливудский актер Дуейн "Скала" Джонсон, который не так давно в третий раз стал отцом, решил официально оформить отношения с матерью его двух дочерей Лорен Хашиан.

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На своей странице в Instagram звезда "Форсажа" опубликовал первые фотографии с церемонии свадьбы, которая состоялась на Гавайях.

"Мы сделали это. 18 августа 2019 года. Гавайи. Pōmaika'i (в переводе с гавайского - "благословенны" - прим.ред)", - подписал снимки 47-летний актер.

Интересно, что пара решила заключить брак через 13 лет отношений, в течение которых у них родилось двое детей. 2015 года у молодоженов родилась дочь Жасмин, а в апреле 2018-го - Тиана. До встречи с Лорен Дуейн был женат с продюсером Дэнни Гарсия, с которой у него есть 18-летняя дочь Симона.