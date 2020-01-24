"Лучше казаться толстой, чем больной": Тейлор Свифт рассказала о своей болезни

По мнению самой певицы, расстройство пищевого поведения было спровоцировано в том числе и некоторыми комментариями по поводу ее внешнего вида.

Американская певица Тейлор Свифт призналась, что в течение нескольких лет борется с расстройством пищевого поведения.

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О проблемах со здоровьем поп-звезды рассказывается в документальном фильме Miss Americana. Фильм о жизни Тейлор Свифт был показан в рамках национального американского кинофестиваля независимого кино Sundance. По мнению самой певицы, расстройство пищевого поведения было спровоцировано в том числе и некоторыми комментариями по поводу ее внешнего вида, передает Би-би-си.

"Есть всегда некий стандарт красоты, до которого ты не дотягиваешь. Если ты худая, то у тебя попы нет, а если попа есть, то живот не плоский. Это просто невозможно", - говорит 30-летняя певица.

Она рассказывает, что борется с проблемой уже в течение нескольких лет. В некоторые дни она могла вообще ничего не есть, в другие упорно записывала все, что съедала, а потом изнуряла себя длительными физическими нагрузками.

Так продолжалось до тех пор, пока она не похудела до размера 00 (в американской системе размеров одежды, в британской - 2 размер, европейский - 32, украинский - 36). Сейчас, для сравнения, у певицы 6 размер (в американской системе, 10 британский).

Дошло до того, что во время концертного тура в 2015 года, ей казалось, что она может упасть в обморок в самый разгар шоу или в конце выступления. "Такое ощущение у меня было несколько раз, и это совсем не повод для гордости", - говорит Тейлор Свифт.

До последнего времени певица отмахивалась от вопросов по поводу худобы и отрицала, что у нее есть проблемы со здоровьем и питанием. "Я всегда отвечала: О чем вы? Конечно, я ем. Просто у меня очень большая физическая нагрузка", - рассказывает она в фильме. "Действительно, физическая нагрузка была большой. Но ела я очень мало", - признается сейчас Тейлор Свифт.

Певица пытается разобраться в причинах пищевого расстройства. "Я помню, когда мне было 18 лет, моя фотография впервые появилась на обложке журнала, а рядом была подпись: беременная в 18 лет?", - говорит Тейлор Свифт.

"И это было из-за того, что на мне было надето что-то мешковатое, в чем мой живот, казалось, немного выпирал и не выглядел достаточно плоским. Я восприняла такой комментарий как "наказание", - вспоминает певица.

"Когда я как-то приехала на одну из фотосессий и переодевалась, кто-то из сотрудников журнала сказал: "О, удивительно, что для вас ничего не нужно менять, вам по размеру вся одежда из нашей выборки. Обычно нам приходится подгонять платья, а сейчас мы можем взять одежду с подиума и надеть на вас! Я восприняла это как похвалу", - говорит Тейлор Свифт.

"Вы запоминаете такие комментарии и просто начинаете приспосабливаться к тому, чтобы получать "похвалу" и избегать "наказаний". В том числе вы "приспосабливаете" и собственное тело [для получения похвалы]".

По словам Тейлор Свифт, сейчас она пытается практиковать позитивное мышление - особенно, когда у нее появляется желание покритиковать себя за свой внешний вид. Тогда она говорит себе: "Нет. Мы так делать больше не будем, потому что лучше думать, что ты толстая, чем выглядеть больной".

Фильм Miss Americana выходит на Netflix 31 января. На премьере фильма на фестивале в штате Юта зрители в конце сеанса аплодировали стоя. Режиссер фильма Лана Уилсон поблагодарила Тейлор Свифт за искренность и прямоту, которой отличался ее рассказ о недоедании.

"Я думаю, что честный рассказ о такой проблеме - по-настоящему смелый поступок для публичного человека, который является примером для подражания для многих девушек и молодых женщин", - говорит Лана Уилсон.

Фильм Уилсон рассказывает о сложном периоде жизни Тейлор Свифт, когда ее альбом Reputation в 2018 году не получил ни одной награды "Грэмми".

Этот случай в некотором смысле обрамляет повествование кинокартины, в ходе которого поп-звезда осознает, что она должна перестать стараться нравиться всем и сосредоточиться на том, что делает ее счастливой.