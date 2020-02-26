Компания Disney сменила генерального директора

Новый генеральный директор будет руководить творческими процессами в компании.

Компания Disney назначила нового генерального директора, им стал Боб Чапек, сменив на этом посту Боба Айгера.

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Он стал исполнительным директором компании и будет руководить творческими процессами в компании. Айгер будет работать до конца своего контракта 31 декабря 2021 года, передает kommersant.

«Я полностью доверяю Бобу и рассчитываю на тесное сотрудничество с ним в течение следующих 22 месяцев. Заняв эту новую должность, он углубится в многогранные глобальные кампании и операции Disney, в то время как я буду сконцентрирован на творческих усилиях компании», - сказал Боб Айгер.

Боб Чапек ранее возглавлял подразделение, отвечающее за развитие парков развлечений и потребительской продукции.

Под руководством Боба Айгера Disney приобрела компанию Marvel, киностудии Pixar и Lucasfilm и перезапустила франшизу «Звездных войн», а также запустила стриминговый сервис Disney+. По версии журнала Time, Айгер стал бизнесменом года.