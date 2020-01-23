Disney запустил разработку сиквела кинокомикса "Капитан Марвел" – СМИ
Вторая часть супергеройского блокбастера «Капитан Марвел» уже находится в работе. Студия Marvel рассчитывает выпустить фильм на экраны в 2022 году.
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Об этом со ссылкой на источники сообщает The Hollywood Reporter. К работе над сценарием привлекли сценаристку Меган МакДонелл, которая работает над Сериалом «ВандаВижн». Отмечается, что Marvel хочет найти для фильма женщину-режиссера.
Предполагается, что к своим ролям в новом фильме вернутся Бри Ларсон и Сємюэл Л. Джексон. Детали сюжета будущей ленты неизвестны, однако новая история, как сообщается, будет разворачиваться не в девяностые годы (как в первой части), а в наши дни.
Ранее в сети появился новый тизер фильма «Черная Вдова» по комиксам Marvel.