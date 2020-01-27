Disney снимет игровой ремейк мульфтильма "Бэмби"
11:26, 27 января 2020Кино и музыка
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В новом фильме, как и в "Короле льве", планируют использовать CGI-графику.
Мультфильм рассказывает об олененке, чью маму убил охотник \ film.ru
Компания Disney начала работу над киноадаптацией мультфильма "Бэмби".
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Как сообщает The Hollywood Reporter, сценарий ремейка напишут Линдси Бир ("Поступь хаоса") и Женева Робертсон-Дуорет ("Капитан Марвел", "Tomb Raider: Лара Крофт"), передает 112.ua.
В фильме, как и в "Короле льве", планируют использовать CGI-графику.
Мультфильм "Бэмби" по мотивам книги австрийского писателя Феликса Зальтена вышел в 1942 году. Он рассказывает об олененке, чью маму убил охотник, а также о его друзьях.
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