На Евровидении впервые прозвучит песня на украинском - победители нацотбора Go_A

Солистка группы выразила убеждение, что речь идет не о победе Go_A, а о победе украинской культуры.

Победители национального отбора «Евровидение-2020» електрофолк-группа Go_A, которая представит Украину в мае в Роттердаме (Нидерланды) на международном песенном конкурсе, заявляет, что впервые на Евровидении прозвучит песня на украинском языке.

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Об этом участники группы Go_A сказали на пресс-конференции в УНИАН.

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко отметила, что по правилам песенного конкурса Евровидение, песни могут звучать на любом языке, и группа не собирается переделывать украиноязычную песню «Соловей» в англоязычный вариант.

«Вообще цель, с которой мы пришли на Евровидение - мы очень бы хотели, чтобы в Европе впервые прозвучала песня на украинском языке на Евровидении, и мы этой цели достигли, и мы очень рады», - отметила она.

В этой связи основатель группы Go_A Тарас Шевченко напомнил, что за последние 15 лет было два победителя Евровидения, которые пели на родном языке - Мария Шерифович из Сербии и Салвадор Собрал из Португалии.

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Отдельно Аласания выразил убеждение, что на Евровидении такого украинского фолка, который играет группа Go_A, еще не слышали. «Мне страшно интересно. Я буду переживать за Украину как таковую, за вашу команду. Но мне интересно как Европа воспримет», - сказал он.

Участник группы Игорь Диденчук, который играет на более чем 30 музыкальных инструментах, сказал, что за последние 15 лет на Евровидении впервые заиграет украинская сопилка.

Солистка группы рассказала, что сейчас в Европе существует тенденция, ценима женская самоиндивидуальность. «И мы получили некоторые комментарии, что в этом плане у нас все нормально», - добавила Павленко.

Также актриса отметила, что было бы классно снять видеоклип на песню «Соловей», но эта идея сейчас обсуждается.

Шевченко добавил, что сейчас основная работа - это подготовка выступления на сцене в Роттердаме.

«Мы не можем пожертвовать чем-то другим. На первом плане у нас сейчас именно подготовка. Если у нас будет время, будет возможность, мы это сделаем. Нам бы хотелось этого», - сказала Павленко.

Участники группы выразили уверенность, что с творческими идеями у них проблем нет.

Кроме того, они поделились впечатлениями после победы в нацотборе для участия в Евровидении.

Павленко рассказала, что после победы выспаться еще не удалось, а Шевченко добавил, что находится в сплошном восторге после победы группы.

«Слушайте, о песне («Соловей») говорят, и мне кажется - это прекрасно. Если бы о ней не говорили бы – это было гораздо хуже. Если она вызывает какую-то реакцию людей – ну это же искусство», - сказала Павленко.

Солистка группы добавила, отвечая на вопрос о реакции России на победу группы в украинском отборе, что музыка должна оставаться искусством, а искусство вызывать эмоции.

При этом она сказала, что не видела лично сюжеты российских телеканалов о реакции на победу группы Go_A.

Павленко отметила, что если общение с российскими СМИ не удастся избежать, то группа готов к этому, а также к провокационным вопросам, если они будут. Однако, если будет такая возможность, то они не будут общаться с российской прессой.

Также у участников группы спросили, боятся ли они распространения коронавируса в Европе.

«Может случиться, что угодно, но давайте готовиться к хорошему, и просто, вообще даже не в рамках Евровидения - давайте учиться чувствовать позитив от момента, в котором мы находимся на данный момент, ибо может произойти что угодно. Может случиться так, что мы найдем вакцину, и окажется, что этот вирус вообще не страшен», - отметила Павленко.

Как сообщал УНИАН, победителем национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2020» стала украинская группа Go_A. Они победили с украиноязычной песней «Соловей».

Кроме того, Go_A, рассказали, как они воспринимают критику их песни, в частности от музыканта Тараса Тополи.