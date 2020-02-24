Скандал на Евровидении 2020: музпродюсер ответил на обвинения группы TVORCHI

По словам Руслана Квинты, обвинения абсолютно необоснованы.

Музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение 2020 года Руслан Квинта ответил на обвинения группы TVORCHI, которые заявили о проблемах со звуком на финале конкурса.

Читайте такжеБукмекеры спрогнозировали, кто выиграет Евровидение 2020 и какое место займет УкраинаСвое мнение по этому поводу Квинта написал в своем Instagram.

Как сообщал УНИАН, участники группы заявили, что вокалисту Джефри Кенни не включили музыку в его ушной микрофон, в результате чего он слышал только свой голос.

По словам музпродюсера Нацотбора, данные обвинения абсолютно необоснованы.

«Был ли звук в наушнике солиста TVORCHI? Был. Перед каждым прямым эфиром на цифровой пульт звукорежиссера заливаются песни участников в том виде, в котором они были настроены во время нескольких репетиций. Все песни заливаются отдельно. Перед выходом на сцену каждый вокалист проверяет, есть ли звук в его «инейрах», слышит ли он себя. У всех участников отбора звук в «инейрах» был! У солиста группы TVORCHI – тоже! Как все видели, Джефри с самого начала песни и до конца выступления ритмично был в музыке и пел синхронно с бэк-вокалом, что означает, что звук в наушнике был», – написал он.

Квинта также добавил, что еще на кастинге Нацотбора организаторы сомневались в вокальном профессионализме солиста.

«Как показали репетиции и живое выступление, вокал Джефри еще нестабилен. И то, что он выпал из тональности во время выступления – это, к сожалению, отсутствие опыта», – добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Украину на Евровидении 2020 в Нидерландах будет представлять группа Go_A.