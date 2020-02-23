Скандал на Евровидении: вокалисту TVORCHI не включили песню во время выступления (видео)

Во время выступления TVORCHI вокалисту Джеффри Кенни не включили песню в ушной микрофон.

Во время выступления TVORCHI 22 февраля в финале нацотбора на Евровидение-2020 произошел технический сбой, который повлиял на исполнение песни.

Об этом за кулисами конкурса сообщили участники тернопольского дуэта.

Как выяснилось, вокалисту Джеффри Кенни не включили песню в ушной микрофон. Он слышал только свой голос. Эту же информацию подтвердил менеджер группы.

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Кенни в комментарии за кулисами возмущался и обвинил в непрофессионализме технических работников.

Именно это, по словам ребят, повлияло на пение Джеффри. К слову он был очень возмущен, говорил, что это "нулевой профессионализм", и что из-за одного человека, который не мог сделать своей работы они не смогли достойно выступить. Они добавили, что если бы проблему исправили, они бы не стали выступать еще раз, потому что это не их ошибка, и их это оскорбляет.

"Я не вернусь сюда больше никогда", - пообещал он.

Мужской дуэт Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни исполнили свою песню Bonfire. Однако жюри раскритиковало вокал нигерийца. В результате группа получила два балла от судей и только три от зрителей.

Украину на песенном конкурсе в Роттердаме будет представлять группа Go-A с песней "Соловей". Они стали лидерами голосования зрителей и жюри.