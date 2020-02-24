Go_A едут на Евровидение-2020: что известно о победителях Нацотбора и какие прогнозы букмекеров (видео)

Право представлять Украину на сцене в Нидерландах получила группа Go_A с украиноязычной песней "Соловей".

22 февраля состоялся финал Нацотбора 2020, благодаря которому стало известно, кто же представит Украину на Евровидении-2020, которое состоится в мае в Роттердаме, Нидерланды.

Право представлять нашу страну на сцене в Нидерландах получила группа Go_A. Коллектив поедет на международный конкурс с украиноязычной песней "Соловей".

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Эта группа является весьма самобытным и необычным для украинской эстрады. Этнические мотивы, танцевальный бит, мощная электроника и использования этнических инструментов со всего мира делают саунд этого проекта неповторимым.

Музыканты родом из разных городов Украины: основатель группы Тарас Шевченко - из Киева, солистка Екатерина Павленко - из Нежина, Игорь Диденчук - из Луцка, а Иван Григоряк - с Буковины.

Группа Go_A также успела выступить на многих фестивалях – от "Краины мрий" и "Гогольфеста" до Jazz Koktebel.

Коллектив известен и на международном уровне: артисты выступали в Израиле, Польше и Беларуси.

После победы Go_A букмекеры изменили прогноз в отношении Украины на Евровидении. Наша страна поднялась с 22-го места на 18.

За право представлять Украину в этом году на Евровидении Go_A соревновалась с такими конкурсантами, как Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Напомним, 65-й конкурс Евровидение в этом году пройдет в мае в нидерландском Роттердаме. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй полуфинал – 14 мая. А уже 16 мая пройдет гранд-финал и станет известно имя победителя Евровидения-2020.