Стал известен порядок выступлений конкурсантов в финале Нацотбора на Евровидение

Жеребьевкой определено, что откроет финал победительница первого полуфинала KRUTЬ.

После оглашения результатов голосования второго полуфинала состоялась жеребьевка выступлений конкурсантов в финале Национального отбора на Евровидение.

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Жеребьевкой определено, что откроет конкурсную часть финала победительница первого полуфинала KRUTЬ.

Итак, порядок выступления участников в финале Нацотбора на "Евровидение" будет следующим:

1. KRUTЬ

2. JERRY HEIL

3. Go_A

4. David Axelrod

5. KHAYAT

6. TVORCHI.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером, 15 февраля состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение.