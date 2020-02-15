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Стал известен порядок выступлений конкурсантов в финале Нацотбора на Евровидение

23:11, 15 февраля 2020
Кино и музыка
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Стало известно, как будут выступать финалисты Нацотбора / фото УНИАН

После оглашения результатов голосования второго полуфинала состоялась жеребьевка выступлений конкурсантов в финале Национального отбора на Евровидение.

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Жеребьевкой определено, что откроет конкурсную часть финала победительница первого полуфинала KRUTЬ.

Итак, порядок выступления участников в финале Нацотбора на "Евровидение" будет следующим:

1. KRUTЬ

2. JERRY HEIL

3. Go_A

4. David Axelrod

5. KHAYAT

6. TVORCHI.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером, 15 февраля состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение.

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Новость в сюжете: Евровидение 2020. Украинский нацотбор
Теги: #евровидение нацотбор