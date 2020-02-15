Стал известен порядок выступлений конкурсантов в финале Нацотбора на Евровидение
23:11, 15 февраля 2020Кино и музыка
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Жеребьевкой определено, что откроет финал победительница первого полуфинала KRUTЬ.
Стало известно, как будут выступать финалисты Нацотбора / фото УНИАН
После оглашения результатов голосования второго полуфинала состоялась жеребьевка выступлений конкурсантов в финале Национального отбора на Евровидение.
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Жеребьевкой определено, что откроет конкурсную часть финала победительница первого полуфинала KRUTЬ.
Итак, порядок выступления участников в финале Нацотбора на "Евровидение" будет следующим:
1. KRUTЬ
2. JERRY HEIL
3. Go_A
4. David Axelrod
5. KHAYAT
6. TVORCHI.
Как сообщал УНИАН, сегодня вечером, 15 февраля состоялся второй полуфинал Национального отбора на Евровидение.
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