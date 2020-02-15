Нацотбор Евровидения 2020: кто прошел в финал
Стала известна вторая тройка финалистов Нацотбора Евровидение 2020, которые уже на следующей неделе будут бороться за участие в международном песенном конкурсе в мае в Нидерландах.
Оценки судей распределились следующим образом:
1 балл – GARNA
2 балла – Александр Порядинский
3 балла – FO SHO
4 балла – Элина Иващенко
5 баллов – MOONZOO feat. F. M. F. Sure
6 баллов – David Axelrod
7 баллов – KHAYAT
8 баллов – TVORCHI
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Оценки зрителей:
1 балл – GARNA
2 балла – MOONZOO feat. F. M. F. Sure
3 балла – FO SHO
4 балла – Элина Иващенко
5 баллов – David Axelrod
6 баллов – Александр Порядинский
7 баллов – KHAYAT
8 баллов – TVORCHI
По результатам голосования, в финал проходят: David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI.
65-й юбилейный конкурс песни Евровидение пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года. Украина, которая в прошлом году пропустила конкурс, намерена вернуться к участию в 2020 году.
22 января стали известны все участники полуфинала Национального отбора на Евровидение 2020, по результатам которого выберут представителя от Украины.
Всего в списке было 16 имен: [О], KHAYAT, Assol, CLOUDLESS, GARNA, Katya Chilly, FO SHO, David Axelrod, Александр Порядинский, TVORCHI, GIO, Jerry Heil, KRUTЬ, Элина Иващенко, Go-A, MOONZOO feat. F. M. F. Sure.
В прошлую субботу тройкой финалистов, согласно результатам судейского и зрительского голосования, стали KRUTЬ, Jerry Heil и Go-A.
Финал Национального отбора на Евровидение-2020 пройдет 22 февраля, на котором выступят победители двух полуфиналов.