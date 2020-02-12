Появились новые постеры с героями фильма о Джеймсе Бонде, который выйдет в апреле

Премьера фильмы в Украине намечена на 9 апреля 2020 года.

В сети появились новые персонажные постеры фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". К роли агента 007 вернулся Дэниэл Крэйг.

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На постерах, опубликованных на сайте франшизы, изображены Феликс Лейтер (Джеффри Райт), Билл Таннер (Рори Киннир), Ив Манипенни (Наоми Харрис), М (Рэйф Файнс) и другие.

По сюжету Джеймс Бонд (Дэниел Крейг), который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу. Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем, вооруженным новыми опасными технологиями.

В украинский прокат картина выйдет 9 апреля 2020 года.