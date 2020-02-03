Эко-активистку Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира

Защиту климата политики считают актом мира.

Двое политиков из Швеции номинировали кандидатуру 17-летней экологической активистки Греты Тунберг на Нобелевскую премию мира.

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Имя Греты предложили Йенс Холм и Хакан Свеннелинг, из Левой партии Швеции. По их мнению, девушка "приложила много усилий для того, чтобы политики открыли глаза на климатический кризис", и поэтому "мероприятия по уменьшению выбросов и соблюдения Парижского соглашения также является актом мира".

В 2019 году Грета Тунберг была среди четырех людей, которых назвали лауреатами премии "Право на существование", также известной как "Альтернативный Нобель", и была признана человеком года по версии журнала "Time".

Нобелевский комитет номинацию шведской активистки не комментировал.

Ранее сообщалось, что отец Греты Тунберг не поддерживал климатический активизм дочери и называл это "плохой идеей". Впрочем, он изменил свое мнение, когда увидел, какой счастливой это ее сделало.