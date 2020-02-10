Оскар-2020: неожиданные победители и яркие моменты церемонии (видео)

Впервые в истории кинопремии Оскар главный приз получил фильм на иностранном языке "Паразиты".

В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония награждения кинопремии Оскар-2020.

Триумфатором нынешнего Оскара стал южнокорейский фильм "Паразиты", который получил 4 статуэтки. Так, лента "Паразиты" стала лучшим фильмом.

Читайте такжеПрозрачные юбки и мужчины в платьях: самые яркие наряды Оскара 2020 (фоторепортаж)

Впервые в истории кинопремии Оскар главный приз получил фильм на иностранном языке. Режиссер "Паразитов" Пон Чжун Хо также получил статуэтку Оскар.

Кроме того, картина победила еще и в номинации "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

Фильм "Паразиты" рассказывает о том, как семья бедняков обманом и хитростью устраивается на работу в дом богачей. Семейка безработных бездельников под руководством главы семьи Ги Тхэка решает поправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак. Вот только выбирают они не самый тривиальный способ.

Хоакин Феникс стал лучшим актером, награду ему принесла роль в фильме "Джокер".

Рене Зеллвегер получила Оскар как лучшая актриса за фильм "Джуди".

Брэд Питт наконец-то получил свой первый Оскар как лучший актер второго плана ("Однажды... в Голливуде").

Сюрпризом для всех присутствующих стали выступления Эминема и Билли Айлиш, которые спели легендарные хиты. Артист выступил с песней Lose Yourself, которая взяла Оскар в 2003 году.

Зеленоволосая Билли Айлиш исполнила знаменитую композицию Yesterday группы The Beatles. Номер посвящался всем деятелям кино, которые оставили мир в 2019-2020 годах.

Как ранее сообщал УНИАН, в Лос-Анджелесе этой ночью прошла 92-я церемония вручения кинопремии Оскар. Мы собрали полный список победителей Оскара-2020.