Оскар 2020: лучшим актером стал Хоакин Феникс, актрисой – Рене Зеллвегер (фото)

Чтобы сыграть Джокера Хоакин Феникс за месяц похудел на 24 килограмма и чуть не сошел с ума.

Премию «Оскар» в номинации «лучший актер» получил американский актер Хоакин Феникс за роль в фильме «Джокер», а в номинации «лучшая актриса» – Рене Зеллвегер, фильм «Джуди».

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Как известно, для того, чтобы сыграть Джокера Хоакин Феникс за месяц похудел на 24 килограмма и чуть не сошел с ума.

«Мы виноваты в том, что эгоцентрично относимся к миру, что считаем себя центром вселенной… Мы боимся мысли, что должны изменяться сами… Я думаю, когда мы полюбим и будем сочувствовать, мы сможем творить и приносить пользу окружающему миру. В жизни я был эгоистом и плохим человеком, но вы мне подарили второй шанс… Мы можем быть лучше, помогая друг другу», – сказал актер, выступая со сцены.

Ранее УНИАН сообщал, что Брэд Питт получил свой первый Оскар за актерскую игру.