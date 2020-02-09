Сегодня будут раздавать "Оскары": где и когда смотреть трансляцию премии в Украине

Следить за церемонией будет весь мир – трансляция действа запланирована по меньшей мере в 225 странах.

В ночь на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоится одно из важнейших событий киноиндустрии – церемония вречения премии «Оскар».

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Церемония нынешнего года станет уже 92 по счету, традиционно ее проведут в театре Долби. При этом, уже второй год подряд вручение премии пройдет без ведущего.

Следить за церемонией будет весь мир – трансляция действа запланирована по меньшей мере в 225 странах, включая Украину.

Оскар 2020 – где смотреть

Официальный показ церемонии будет вести американский канал ABC – его трансляция начнется в 1:30 по Киевскому времени. Те, кто минимально дружит с английским, могут смотреть трансляцию ABC на Youtube.

Трансляция начнется с традиционного выхода звезд на красную ковровую дорожку. Наряды знаменитостей на «Оскаре» ежегодно становятся не менее обсуждаемой темой, чем вручение самих статуэток.

Где смотреть Оскар 2020 в Украине

В нашей стране транслировать церемонию с переводом официально будет канал «Украина». Комментировать премию ведущий Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом выступит Юрий Физер.

Трансляцию с вручения «Оскара» также можно будет смотреть на УНИАН. Она будет доступна в сети.

Ранее УНИАН писал о главных фаворитах Оскара 2020. Так, фильм "Джокер" стал лидером по числу номинаций на Оскар - у него их целых 11.