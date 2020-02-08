Евровидение-2020: в Украине прошел первый полуфинал нацотбора (видео)

Транслировать Нацотбор на Евровидение будут два телеканала.

В Украине проходит первый тур нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2020". За право представлять Украину на сцене в Роттердаме будут бороться 16 исполнителей.

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Транслировать Нацотбор на Евровидение будет телеканал СТБ и "UA:Перший". Отметим, что на сайте УНИАН также можно будет посмотреть Нацотбор онлайн.

Голосование зрителей и судей за участников Нацотбора будет происходить параллельно. Время начала и завершения каждого отдельного периода голосования зрителей будет объявлять ведущий Сергей Притула в прямом эфире.

Всего участников первого полуфинала восемь и каждому из них будет присвоен номер от «1» до «8», что и является кодом, по которому зрители будут голосовать за любимого участника. Сегодня на сцену выйдут группа [О], певица Jerry Heil, музыкантка Katya Chilly, бандуристка Марина Круть (KRUTЬ), группа Go-A, бойз-бенд CLOUDLESS, музыкант GIO и певица Assol.

Как сообщал УНИАН, в этом году полуфиналы намечены на 8 и 15 февраля, а финал 22 февраля. Победителя определяют телезрители совместно с членами жюри.