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Стало известно, кто сыграет Елизавету II в последнем сезоне сериала "Корона" (фото)

13:58, 01 февраля 2020
Кино и музыка
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Имелда Стонтон / фото REUTERS

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Также стало известно, что сериал не планируют продолжать на шестой сезон.

«Корона» закончится пятым сезоном, объявил автор и шоуранер Питер Морган. Имельда Стонтон подтвердила, что взяла золотую эстафету от Оливии Колман как королева Елизавета для финального сезона», — говорится в сообщении.

Имелда Стонтон / фото REUTERS

В то же время в 4-м сезоне королеву будет играть Оливия Колман, которая взяла на себя инициативу Клер Фой.

Драма от Netflix «Корона» — биографический исторический сериал, созданный Питером Морганом, который повествует о жизни и правлении королевы Елизаветы II.

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Теги: #сериал#королева Великобритании Елизавета II#королевская семья Великобритании#сериалы Netflix