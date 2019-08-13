Британский сериал "Корона": Netflix представил первый тизер с датой премьеры

Роль королевы Елизаветы II сыграет актриса, лауреатка премии "Золотой глобус" Оливия Колман.

Выход третьего сезона британского сериала "Корона" компании Netflix стал одним из самых ожидаемых среди армии поклонников. Стриминговый сервис уже представил первый тизер и сообщил о дате премьеры сериала.

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Первый тизер опубликован на официальной странице сериала от Netflix в Instagram.

Роль Елизаветы II сыграет актриса, лауреатка премии "Золотой глобус" Оливия Колман, показана в коротком тизере сериала "Корона". В подписи указывается, что премьера состоится 17 ноября 2019 года.

Мужа королевы Елизаветы II (Клер Фой) в первых двух сезонах исполнял английский актер Мэтт Смит. Однако из-за хронологии сценаристы выбрали нового актера на роль принца Филлипа – Тобайаса Мензиса. Сестру королевы принцессу Маргарет сыграет Хелена Бонэм Картер, Маргарет Тэтчер – Джиллиан Андерсон, а принцессу Диану – актриса Эмма Коррин.

Отметим, драматический сериал "Корона" телеканала Netflix получил невиданный успех после своего запуска в 2016 году. Он рассказывает историю британской королевской семьи в середине XX века. Бюджет первого сезона составил грандиозных 156 миллионов долларов. На данный момент снято два сезона.

За главную роль в сериале "Корона" Клер Фой получила "Золотой глобус" в 2018 и премию Гильдии киноактеров в 2017 году. Первый сезон сериала также получил статуэтку "Золотой глобус" в 2017 в категории "лучший драматический сериал".