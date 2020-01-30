Мэл Гибсон и Дэнни Гловер сыграют в "Смертельном оружии 5"

По словам продюсера, это будет последний фильм франшизы.

Студия Warner Bros. все еще не оставила планы по выпуску пятой части фильма "Смертельное оружие", работу над которой анонсировали еще в 2017 году.

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Как сообщает NME со ссылкой на продюсера Дэна Лина, к постановке вернется Ричард Доннер, а весь основной состав, включая Мэла Гибсона и Дэнни Гловера, снова сыграет в картине, передает 112.ua.

По словам продюсера, это будет последний фильм франшизы, а в настоящий момент осталось лишь дождаться сценария. Другие подробности пока не разглашаются.

Четвертая часть фильма вышла в 1998 году, а с 2016 по 2019 в эфир выходил одноименный сериал.

Мел Гибсон сыграет роль Санта-Клауса в комедии "Толстяк".