Самым сексуальным мужчиной года признан популярный американский певец

По версии журнала People, Джон Ледженд этом году признан самым сексуальним мужчиной.

Известный американский певц, обладатель премии "Грэмми" и "Оскар" Джон Ледженд признан самым сексуальным мужчиной года по версии журнала People.

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Отмечается, что сам 40-летний исполнитель испытал множество эмоций, когда он впервые услышал о своем новом статусе, передает ТСН. "Я был взволнован, но в то же время немного напуган, потому что это большое давление. Все будут разбирать меня по кусочкам, чтобы посмотреть, достаточно ли я сексуален, чтобы носить это звание", - признался артист изданию.

Также Ледженд отметил, что предоставить ему такой титул сразу после Идриса Эльбы, который был признан самым сексуальным мужчиной прошлого года, было несправедливо.

Оригинально поздравила певца с почетным званием самого сексуального мужчины планеты, его жена, 33-летняя популярная модель и телеведущая Крисси Тейген. "Я осуществила свою мечту, чтобы быть вместе с самым сексуальным мужчиной в мире! Какая честь! Ты прошел долгий путь, малыш", - написала она в своем Instagram.

Издание People ежегодно определяет самого сексуального мужчину начиная с 1985 года. Первым, кто удостоился такого звания стал актер Мел Гибсон, которому тогда было 29 лет.