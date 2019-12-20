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Вышел первый сезон сериала "Ведьмак" от Netflix (видео)

11:00, 20 декабря 2019
Кино и музыка
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Вышел сериал "Ведьмак" / twitter.com/witchernetflix

Об этом сообщили в Twitter создатели проекта. В фэнтези-шоу, основанном на серии романов польского писателя Анджея Сапковского, рассказывается об охотнике за сверхъестественным, Геральте из Ривии.

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Ранее стало известно, что в первый сезон войдет 8 серий, которые будут сразу доступны для просмотра пользователям Netflix.

Сюжет шоу расскажет о ведьмаке Геральте, мутанте, который натренирован убивать чудовищ. Ему предстоит найти Цириллу, принцессу Цинтры, за которой охотится Эмгыр вар Эмрейс, император Нильфгаарда, развязавший войну с королевствами Севера.

Главные роли в сериале сыграли Генри Кавилл (Геральта из Ривии), Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга) и Фрейя Аллан (принцесса Цирилла). Ранее актёры поделились характерами и предысториями своих персонажей. 

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Теги: #сериал#сериалы Netflix#Ведьмак