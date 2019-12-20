Вышел первый сезон сериала "Ведьмак" от Netflix (видео)
20 декабря на стриминговой платформе Netflix вышел один из самых ожидаемых сериалов года "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли.
Об этом сообщили в Twitter создатели проекта. В фэнтези-шоу, основанном на серии романов польского писателя Анджея Сапковского, рассказывается об охотнике за сверхъестественным, Геральте из Ривии.
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Ранее стало известно, что в первый сезон войдет 8 серий, которые будут сразу доступны для просмотра пользователям Netflix.
Сюжет шоу расскажет о ведьмаке Геральте, мутанте, который натренирован убивать чудовищ. Ему предстоит найти Цириллу, принцессу Цинтры, за которой охотится Эмгыр вар Эмрейс, император Нильфгаарда, развязавший войну с королевствами Севера.
Главные роли в сериале сыграли Генри Кавилл (Геральта из Ривии), Аня Чалотра (Йеннифэр из Венгерберга) и Фрейя Аллан (принцесса Цирилла). Ранее актёры поделились характерами и предысториями своих персонажей.
The day has come! Witcher Family, it's time to cheer.— The Witcher (@witchernetflix) December 20, 2019
These "episodes" you speak of are finally here. #TheWitcher is now streaming on @netflix. pic.twitter.com/koo3Zl0vKr