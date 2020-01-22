Рэп-певица Алиша Киз назвала дату выхода нового альбома и показала его обложку
19:27, 22 января 2020Кино и музыка
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Релиз пластинки ALICIA запланирован на 20 марта 2020 года.
Релиз пластинки ALICIA запланирован на 20 марта \ therealswizzz
Американская рэп-певица Алиша Киз, которая в этом году будет ведущей церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми", назвала дату выхода нового альбома и показала его обложку.
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Релиз пластинки ALICIA запланирован на 20 марта 2020 года, сообщает в Instagram артистка.
Последний альбом Алиши Киз под названием Here вышел в 2016 году.
Как сообщал УНИАН, 17 января американский рэпер Эминем впервые за долгое время выпустил новый клип. Исполнитель записал видеоработу на новый трек Darkness.
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