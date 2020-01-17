Эминем впервые за долгое время выпустил новый клип (видео)

Исполнитель записал видеоработу на новый трек Darkness.

Американский рэпер Эминем впервые за долгое время выпустил новый клип.

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Ролик уже доступен на его YouTube-канале.

Исполнитель записал видеоработу на новый трек Darkness. В композиции Маршалл Брюс Мэтерс III (настоящее имя артиста – прим. ред.) спел про массового убийцу Стивена Пэддока, который устроил стрельбу по толпе в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года на музыкальном фестивале Route 91 Harvest. Тогда погибло 59 человек, включая самого Пэддока, еще 546 человека получили ранения.