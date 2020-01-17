Режиссеру Тайке Вайтити предложили снять фильм по "Звездным войнам"
14:33, 17 января 2020Кино и музыка
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На какой стадии находятся переговоры, пока не известно.
Студии Disney и Lucasfilm уже встречались для разговора с Вайтити / film.ru
Режиссеру Тайке Вайтити («Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо») предложили поработать над новым фильмом по вселенной «Звездных войн».
Читайте также"Звёздные войны: Скайуокер. Восход" – обзор на девятый эпизод без спойлеровОб этом сообщает Variety.
Отмечается, что студии Disney и Lucasfilm уже встречались для разговора с Вайтити, но, на какой стадии переговоры, пока не известно.
На данный момент нет информации, какой именно проект может отойти постановщику. Вероятно, что это будет тот эпизод, который разрабатывает глава Marvel Кевин Файги.
В Disney и Lucasfilm информацию не прокомментировали.
Тайка Вайтити также знаком фанатам «Звездных войн» как режиссер последнего эпизода сериала «Мандалорец». Кроме того, он озвучил в сериале дроида IG-11.
Ранее УНИАН сообщал, что девятый эпизод «Звездных войн» получил самый низкий балл на Metacritic.
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