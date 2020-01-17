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Режиссеру Тайке Вайтити предложили снять фильм по "Звездным войнам"

14:33, 17 января 2020
Кино и музыка
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Студии Disney и Lucasfilm уже встречались для разговора с Вайтити / film.ru

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Отмечается, что студии Disney и Lucasfilm уже встречались для разговора с Вайтити, но, на какой стадии переговоры, пока не известно.

На данный момент нет информации, какой именно проект может отойти постановщику. Вероятно, что это будет тот эпизод, который разрабатывает глава Marvel Кевин Файги.

В Disney и Lucasfilm информацию не прокомментировали.

Тайка Вайтити также знаком фанатам «Звездных войн» как режиссер последнего эпизода сериала «Мандалорец». Кроме того, он озвучил в сериале дроида IG-11.

Ранее УНИАН сообщал, что девятый эпизод «Звездных войн» получил самый низкий балл на Metacritic.

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Теги: #Звездные войны