Режиссеру Тайке Вайтити предложили снять фильм по "Звездным войнам"

На какой стадии находятся переговоры, пока не известно.

Режиссеру Тайке Вайтити («Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо») предложили поработать над новым фильмом по вселенной «Звездных войн».

Читайте также"Звёздные войны: Скайуокер. Восход" – обзор на девятый эпизод без спойлеровОб этом сообщает Variety.

Отмечается, что студии Disney и Lucasfilm уже встречались для разговора с Вайтити, но, на какой стадии переговоры, пока не известно.

На данный момент нет информации, какой именно проект может отойти постановщику. Вероятно, что это будет тот эпизод, который разрабатывает глава Marvel Кевин Файги.

В Disney и Lucasfilm информацию не прокомментировали.

Тайка Вайтити также знаком фанатам «Звездных войн» как режиссер последнего эпизода сериала «Мандалорец». Кроме того, он озвучил в сериале дроида IG-11.

Ранее УНИАН сообщал, что девятый эпизод «Звездных войн» получил самый низкий балл на Metacritic.