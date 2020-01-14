Стало известно, кто исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
19:10, 14 января 2020Кино и музыка
25 0
Билли Айлиш стала самым молодым исполнителем саундтрека к фильму о Бонде за всю историю франшизы.
Билли Айлиш стала самым молодым исполнителем саундтрека к фильму о Бонде за всю историю франшизы / apple.com
Заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде исполнит Билли Айлиш.
Об этом сообщается в официальном твиттере франшизы об агенте 007.
Читайте такжеВышел первый трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето про вампира из вселенной Marvel (видео)
Билли Айлиш стала самым молодым исполнителем саундтрека к фильму о Бонде за всю историю франшизы. Песню, название которой пока не раскрывается, она написала вместе со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом.
Новый, 25-й по счету фильм о Джеймсе Бонде получил название «Не время умирать». Главную роль, как и в нескольких предыдущих фильмах, исполнит Дэниэл Крейг. В Украине премьера ленты состоится 9 апреля.
Песню к предыдущему фильму про Бонда, вышедшему в 2015 году, написал и исполнил британский певец Сэм Смит. За нее он получил «Оскар».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter