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Стало известно, кто исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

19:10, 14 января 2020
Кино и музыка
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Билли Айлиш стала самым молодым исполнителем саундтрека к фильму о Бонде за всю историю франшизы / apple.com

Об этом сообщается в официальном твиттере франшизы об агенте 007.

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Билли Айлиш стала самым молодым исполнителем саундтрека к фильму о Бонде за всю историю франшизы. Песню, название которой пока не раскрывается, она написала вместе со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом.

Новый, 25-й по счету фильм о Джеймсе Бонде получил название «Не время умирать». Главную роль, как и в нескольких предыдущих фильмах, исполнит Дэниэл Крейг. В Украине премьера ленты состоится 9 апреля.

Песню к предыдущему фильму про Бонда, вышедшему в 2015 году, написал и исполнил британский певец Сэм Смит. За нее он получил «Оскар».

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Теги: #кино#Джеймс Бонд