Стало известно, когда появится первый трейлер фильма "Форсаж 9"

Премьера фильма запланирована на весну 2020 года

Стало известно, когда выйдет дебютный трейлер девятой части фильма "Форсаж", съемки которого начались этим летом.

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Как сообщается на странице картины в Twitter, первый проморолик презентуют 31 января 2020 года.

Режиссером "Форсажа 9" выступит Джастин Лин, снявший четыре серии фильма. Также к своим ролям вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес и Хелен Миррен. Кроме того, рэперша Карди Би (Cardi B) и пуэрто-риканский певец Ozuna присоединились к касту "Форсажа 9".

Премьера фильма была перенесена на весну 2020 года.