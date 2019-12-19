Стало известно, когда появится первый трейлер фильма "Форсаж 9"
18:52, 19 декабря 2019Кино и музыка
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Премьера фильма запланирована на весну 2020 года
К своим ролям вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес и Хелен Миррен \ IMDB
Стало известно, когда выйдет дебютный трейлер девятой части фильма "Форсаж", съемки которого начались этим летом.
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Как сообщается на странице картины в Twitter, первый проморолик презентуют 31 января 2020 года.
Режиссером "Форсажа 9" выступит Джастин Лин, снявший четыре серии фильма. Также к своим ролям вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес и Хелен Миррен. Кроме того, рэперша Карди Би (Cardi B) и пуэрто-риканский певец Ozuna присоединились к касту "Форсажа 9".
Премьера фильма была перенесена на весну 2020 года.
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