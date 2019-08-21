Назван самый высокооплачиваемый актер года

Дуэйн "Скала" Джонсон заработал 89,4 миллиона долларов.

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров за последние 12 месяцев. Список, опубликованный на сайте издания, возглавил Дуэйн Джонсон.

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Благодаря таким фильмам, как «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также сериалу «Футболисты» и рекламному контракту с брендом Under Armour Джонсон заработал за период с 1 июня 2018-го по 1 июня 2019-го 89,4 миллиона долларов. В прошлом году его доходы составили 119 миллионов долларов, тогда он уступил лидерство в рейтинге Forbes Джорджу Клуни, сумевшему удачно продать свою компанию-производителя текилы. В новый список Клуни попасть не удалось.

Второе и третье место в рейтинге заняли звезды франшизы «Мстители» Крис Хемсворт (76,4 миллиона долларов) и Роберт Дауни-младший (66 миллионов долларов).

В десятку также вошли Акшай Кумар, Джеки Чан, Брэдли Купер, Адам Сэндлер, Крис Эванс, Пол Радд и Уилл Смит.

Как сообщал УНИАН, звезда "Форсажа" Дуэйн "Скала" Джонсон женился 2 дня назад.