Появился дублированный трейлер нового фильма о Пиноккио (видео)

В украинский прокат фильм выйдет 12 марта 2020 года.

В сети появился официальный трейлер фантастического фильма "Пиноккио".

Об этом сообщается на странице "Вольга Украина" в Facebook.

Итальянский режиссер Маттео Гарроне создал фильм на основе известной сказки итальянского писателя Карло Коллоди "Пиноккио".

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В главных ролях: Роберто Бениньи, Федерико Иелапи, Рокко Папалео, Массимо Чеккерини и Марина Вакт.

Рассказ "Приключения Пиноккио" итальянского писателя Карло Коллоди опубликовано 1883 года, которое стало самым известным произведением детской литературы в Италии и впоследствии во всем мире.

В украинский прокат фильм выйдет 12 марта 2020 года.

В сказке Пиноккио - деревянная кукла, мальчик с длинным носом, которого сделал из дерева столяр Джепетто. Как только кукла начала ходить, она сбежала из дома Джепетто до города навстречу собственной судьбе. После разных приключений и встреч с мошенниками Лисой, Котом, владельцем кукольного театра Вогнежором, страшным морским чудовищем и доброй Феей Пиноккио вращается в настоящего парня.

Пиноккио стал одним из самых известных сказочных персонажей. История Пиноккио была переведена на многие языки мира и адаптирована в других культурах.